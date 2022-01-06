Італія у середу, 5 січня, ввела обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років. Про це повідомляє Reuters.

За даними Reuters, уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі вже зробив обов'язкову вакцинацію для вчителів і медичних працівників, а з жовтня минулого року всі працівники повинні були зробити щеплення або показати негативний тест перед тим, як вийти на робоче місце. Відмова тягне за собою відсторонення від роботи без збереження заробітної плати, але не звільнення.

Указ, ухвалений 5 січня, посилює це для працівників старших 50 років, виключаючи можливість проходження тесту, а не вакцинації. Документ затвердили після двох з половиною годин засідання кабінету міністрів, на якому спостерігалися тертя всередині багатопартійної коаліції Драгі.

"Сьогоднішні заходи спрямовані на те, щоб наші лікарні функціонували добре, і в той же час залишалися відкритими школи та бізнес", — сказав Драгі урядовцям. Про це повідомила його пресслужба.

Міністри з правого крила “Ліги” оприлюднили заяву, в якій дистанціювалися від правила вакцинації людям від 50 років. Їм вдалося пом’якшити попередній проєкт указу, який передбачав, що тільки люди з доказом вакцинації або нещодавньої інфекції можуть входити в державні установи, деякі магазини, банки, поштові відділення та перукарні. Згідно з остаточним варіантом указу, ці заклади залишаться відкритими для невакцинованих, доки вони можуть показати негативний тест, передає Reuters.

За останні два тижні в середньому в Італії фіксують понад 150 смертей від коронавірусу на день. У середу, 5 січня, померла 231 людина, а у вівторок, 4 січня, — 259. У середу також зафіксували 189 109 нових випадків зараження. Це найвищий показник з початку пандемії, повідомляє Reuters.

Згідно з даними Our World in Data, близько 74% італійців отримали принаймні дві дози вакцинації, а 6% зробили лише один укол. Близько 35% зробили третю бустерну дозу.

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