Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували на площі Театральній в Ужгороді. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Захід розпочався о сьомій вечора. На сцені учасники виклали лампадки у формі хреста. Героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. Всі разом заспівали гімн України. Після цього присутні поділилися спогадами про події Революції Гідності, а також поділилися думками щодо теперішньої ситуації поблизу кордонів.

Марія Лукей/Суспільне

За словами учасника заходу Юрія Світлика, вшанування проводять щороку. Збираються двічі на рік: 21 листопада та 20 лютого. Точну кількість учасників Юрій Світлик не назвав, сказав, що їх було кілька десятків. "Рабів до раю не пускають. Світла пам'ять і слава Небесній Сотні. Завдяки їхньому подвигу Україна є і буде. Якою ж вона буде, залежить від нас з вами — тих, хто залишився тут, на землі", — повідомив Юрій Світлик.

Що відомо:

18 лютого 2014-го силовики почали стріляти в учасників Революції Гідності. Того дня, за даними Інституту нацпам’яті, загинули 23 людини і понад пів тисячі були травмовані. За наступні дні в протистояннях у центрі Києва загинули ще 84 людини. Цих 107 людей назвали героями Небесної Сотні. Найстаршому із них було 82 роки, наймолодшому –17.

День пам’яті Небесної сотні відзначають в Україні вже у восьме. Події 18-21 лютого 2014 року у Києві на Майдані Незалежності стали фінальним етапом Революції Гідності.

Читайте також:

На Закарпатті вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Фоторепортаж

Читайте нас: у Telegram, Viber та Instagram