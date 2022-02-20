20 лютого у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Львів'яни поклали квіти та лампадки біля могил Героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала Сергія Кульчицького, полковника Андрія Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Також відбулася панахида за загиблими.

Суспільне Львів Львів'яни прийшли із квітами та лампадками, аби вшанувати пам'ять Героїв

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня вісім років тому загинуло найбільше учасників Революції Гідності.

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