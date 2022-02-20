У Тернопільській філармонії вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Тернопільській обласній філармонії вшанували загиблих під час Революції Гідності. Там відбувся Всеукраїнський марафон "Герої не вмирають! Україна пам’ятає" з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

За її словами, весь репертуар стосувався Героїв України та теми патріотизму.

"На концерт запросили родини Героїв Небесної Cотні, родичів загиблих під час російсько-української війни, працівників силових структур та громадськість. Ми раді, що на захід прийшло багато молоді", – каже Ганна Василенко.

Суспільне Тернопіль Вшанування пам’ять Героїв Небесної Сотні

Відвідав захід учасник подій майдану, волонтер Сергій Губарєв.

"Я сьогодні тут, бо сам був на майдані, займався волонтерською допомогою, там було і багато моїх друзів, вони також були і на передовій та пережили дуже важкі часи. Важливо пам’ятати про Небесну Сотню, говорити про цих людей і їхній подвиг не лише в такі дні, як сьогодні, а завжди. Треба пам’ятати тих, хто віддав своє життя, щоб Україна була успішною і вільною", – каже чоловік.

Суспільне Тернопіль Учасник заходу, волонтер Сергій Губарев

Усім причетним до подій на майдані, які прийшли на захід, вручили книжки Богдана Лобура "Небесна Сотня.

Суспільне Тернопіль Книжки Богдана Лобура "Небесна Сотня"

Нагадаємо, День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначають в Україні 20 лютого з 2015 року. У цей день вшановують загиблих учасників Революції Гідності.

Організували захід представники облдержадміністрації та облради. За словами Ганни Василенко, прийшли вшанувати загиблих Героїв Небесної Сотні майже 200 людей.

Суспільне Тернопіль Вшанування пам’ять Героїв Небесної Сотні

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