У Тернополі під час акції "Доба. Нескорені" вшановують Небесну Сотню

У Тернополі відбувається акція “Доба. Нескорені”, присвячена Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні. Впродовж 24-ох годин учасники перебують у камерах Тернопільського музею політв’язнів. Про це розповів співорганізатор і комендант акції Андрій Пушкар.

За його словами, до акції долучились 24 учасники з Тернополя, Львова, Стрия і Києва. Розпочався захід зі знайомства учасників. Одна із тих, хто долучився – Оксана Гевак.

“Я приїхала сюди зі Львова. Часто у Тернополі беру участь у заходах Спілки Української Молоді. Це цікаво і пізнавально – послухати своїх друзів та провести тут час”, – каже Оксана Гевак.

Суспільне Тернопіль Акція "Доба. Нескорені"

Учасникам акції в одній з камер музею показали відео про Революцію Гідності.

Суспільне Тернопіль Учасники акції переглядають відео

Героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання.

"Один з етапів нашої акції – це “Мовчанка”. Більшість учасників розійшлись по карцерах і пишуть листи самі собі у майбутнє. В них вони висловлюють свої переживання, роздуми і загалом враження від цього місця", – каже співорганізатор акції "Доба. Нескорені" Ростислав Глущак.

Марія Шевченко вперше долучилася до акції "Доба. Нескорені".

"Я вирішила доєднатися, бо для мене це можливість більше дізнатися про музей політв'язнів. І взагалі, я вважаю, що дуже цікаво пережити частинку того, що переживали люди тут", – розповідає дівчина.

Суспільне Тернопіль Учасниця акції Марія Шевченко

Під час акції учасники робили браслети для бійців російсько-української війни.

"Ці браслети для того, щоб наші воїни відчували, що ми підтримуємо їх і що ми також за Україну", – каже учасниця акції Ілона Братців.

Суспільне Тернопіль Учасниця акції Ілона Братців

"Учасники Спілки Української Молоді проводитимуть чотири гутірки для дітей, які приїхали на акцію. Також будуть обід, вечеря, екскурсія по камерах політв’язнів. Хочемо розказати учасникам про історію та поділитися роздумами, щоб вони осмислювали і пам’ятали про це", – розповідає Андрій Пушкар.

Суспільне Тернопіль Акція "Доба. Нескорені"

Завершиться захід 20 лютого об 11-й годині спільною молитвою. Таку акцію в Тернополі організовують всімнадцяте, – каже Андрій Пушкар.