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За 2,3 млрд: на Одещині капітально відремонтують автошлях М-14
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За 2,3 млрд: на Одещині капітально відремонтують автошлях М-14

Марина Повертайло
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За 2,3 млрд: на Одещині капітально відремонтують автошлях М-14 Sergio Lappos

На Одещині проведуть капітальний ремонт дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. На роботи виділили понад 2,3 млрд грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Служба автомобільних доріг в Одеській області оголосила тендер, який передбачає роботи на ділянці км 17+555 – км 35+000 траси М-14. Ремонт передбачатиме укладання нового покриття, починаючи з цементобетонного пласта.

За 2,3 млрд: на Одещині капітально відремонтують автошлях М-14Служба автомобільних доріг в Одеській області

План ремонту траси М-14 на Одещині

Також підрядникам буде потрібно нанести нову дорожню розмітку, встановити нові світлофори та обладнати чотири контрольно-вимірювальних пункти. На ремонт виділили 2 356 575 259 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

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