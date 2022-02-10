В Одесі побудують спортивний комплекс "Одеської спеціальної школи № 93". На роботи виділили понад 178 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Департамент капітального будівництва Одеської ОДА оголосив тендер на будівництво по вулиці Героїв Крут, 25а. На території школи, де навчаються діти із вадами зору, розберуть старі будівлі та зведуть новий спортивний зал.

Google Map Спеціальна школа №93 на мапі Одеси

Також підряднику буде потрібно упорядкувати територію шкільного подвір'я. На ремонт виділили 178 626 248 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2022 року.

School93.od.ua Спеціальна школа №93 на вулиці Героїв Крут

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