У Дніпрі на Алеї Пам’яті провели пам'ятний захід до восьмої річниці Дня Пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляється у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

20 лютого дніпряни вшанували загиблих під час Революції Гідності у 2014 році українців, які віддали життя у боротьбі за свободу та європейський шлях розвитку України.

Дніпропетровська ОДА У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

"Для нашої патріотичної сім’ї це дуже скорботний день. Серце розривається. Низький уклін тим, хто загинув за волю України", – поділилася учасниця Революції Гідності Людмила Береславська.

Дніпропетровська ОДА Сергій Нігоян одним з перших загинув на Майдані. На його честь у Дніпрі назвали вулицю

На початку пам'ятного заходу згадали Сергія Нігояна - студента з Дніпропетровщини, який одним з перших загинув під час Революції Гідності. Пролунав запис голосу Сергія Нігояна. Учасники зустрічі прослухали уривок з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», який хлопець декламував на Майдані.

Висловити пошану Героям прийшли військовослужбовці

"Герої Небесної Сотні показали, що у нас нема шляху назад. Ми повинні рухатися у напрямку свободи. Будувати державу за власними лекалами", – сказав начальник відділу Українського інституту національної пам’яті Ігор Кочергін.

Дніпропетровська ОДА Військовий оркестр виконав Гімн України

Під акомпанемент військового оркестру, разом проспівали Гімн України та помолилися за загиблих Героїв.

Дніпропетровська ОДА У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Люди вшанували Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та поклали квіти до стели з іменами загиблих.

Що відомо

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

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