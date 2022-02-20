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У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
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У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Ліка Толорая
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У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі на Алеї Пам’яті провели пам'ятний захід до восьмої річниці Дня Пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляється у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

20 лютого дніпряни вшанували загиблих під час Революції Гідності у 2014 році українців, які віддали життя у боротьбі за свободу та європейський шлях розвитку України.

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніДніпропетровська ОДА

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

"Для нашої патріотичної сім’ї це дуже скорботний день. Серце розривається. Низький уклін тим, хто загинув за волю України", – поділилася учасниця Революції Гідності Людмила Береславська.

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніДніпропетровська ОДА

Сергій Нігоян одним з перших загинув на Майдані. На його честь у Дніпрі назвали вулицю

На початку пам'ятного заходу згадали Сергія Нігояна - студента з Дніпропетровщини, який одним з перших загинув під час Революції Гідності. Пролунав запис голосу Сергія Нігояна. Учасники зустрічі прослухали уривок з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», який хлопець декламував на Майдані.

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Висловити пошану Героям прийшли військовослужбовці

"Герої Небесної Сотні показали, що у нас нема шляху назад. Ми повинні рухатися у напрямку свободи. Будувати державу за власними лекалами", – сказав начальник відділу Українського інституту національної пам’яті Ігор Кочергін.

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніДніпропетровська ОДА

Військовий оркестр виконав Гімн України

Під акомпанемент військового оркестру, разом проспівали Гімн України та помолилися за загиблих Героїв.

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніДніпропетровська ОДА

У Дніпрі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Люди вшанували Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та поклали квіти до стели з іменами загиблих.

Що відомо

  • День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

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