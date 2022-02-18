У Києві розпочалася кампанія з безкоштовної стерилізації домашніх тварин, які належать людям старшого віку. Скористатися послугою зможуть люди старшого віку, що мають пенсійне посвідчення та живуть у столиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Триватиме кампанія до 15 березня. Про це повідомила в. о. директорки комунального підприємства “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” Наталя Мазур.
“У всьому світі стерилізація – це один із ключових інструментів для гуманного контролю чисельності безпритульних тварин. Безконтрольне розмноження котів та собак на вулиці – основна причина збільшення кількості безпритульних. Тож без масової стерилізації цю проблему не вирішити”, — сказала Мазур.
За її словами, важливо стерилізувати всіх тварин: як домашніх, так і вуличних, оскільки домашні тварини час від часу можуть поповнити ряди безпритульних.
До середини березня люди старшого віку зможуть безкоштовно стерилізувати своїх котів та собак у клініках комунального підприємства за умови попереднього запису за тел.: 067-218-32-65.
Адреси клінік:
- вул. Вірменська, 29;
- вул. Електротехнічна, 5-А;
- вул. Ярославська, 13-А.
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