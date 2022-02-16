У Черкасах на колії знайшли труп чоловіка

У Черкасах під колеса потяга втрапив чоловік. Його тіло та голову знайшли на залізничній колії на розі вулиць Грушевського та Одеська, повідомив власний кореспондент Суспільного Сергій Єфімов з місця події.

У коментарі Суспільному речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла, що по прибуттю медики констатували смерть чоловіка:

"О 15:55 годині був виклик, у якому повідомили, що під колеса потяга втрапила людина. Подія сталась на перетині вулиць Грушевська та Одеська. Медики по прибуттю констатували смерть чоловіка".

Суспільне Черкаси - Сергій Єфімов

У коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк розповіла, що повідомлення про подію до поліції надійшло від працівників швидкої медичної допомоги.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, яка встановлює усі обставини події".

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