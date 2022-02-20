20 лютого в одеській лікарні "Інтосана" гасили пожежу в кабінеті МРТ. З будівлі евакуювали 28 пацієнтів, повідомили у Службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежу на вулиці Варненській, 2а, помітили о 09:51. Коли на місце прибули рятувальники, вони встановили, що займання сталося у кабінеті МРТ на першому поверсі восьмиповерхової лікарні. З будівлі евакуювали 28 пацієнтів, з яких 26 не могли пересуватися самостійно.

Вогонь погасили о 10:25. За це час вигоріло близько 15 кв. м. На місці працювали 40 рятувальників та 11 пожежних машин. Співробітникам ДСНС довелось використовувати апарати для захисту органів дихання та зору. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

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