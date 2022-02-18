Нічна пожежа в Одеській області. Загинула подружня пара

В Ізмаїлі Одеської області вночі 18 лютого сталася пожежа. Горіла квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Миру. Після гасіння вогнеборці знайшли тіла господарів квартири. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Інформація про пожежу, за даними рятувальників, надійшла о 2:36. Вогонь на площі 12 м² загасили о 3:27. Працівники ДСНС також евакуювали 15 людей. Внаслідок пожежі загинули власники квартири: чоловік та жінка 1936 та 1937 років народження.

Причину загоряння та завданий збиток наразі встановлюють.

ГУ ДСНС в Одеській області

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