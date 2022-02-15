Кинув палаюче ганчір'я. В Одесі чоловіка підозрюють в підпалі чужого будинку

Вночі 15 лютого на вулиці Адмірала Лазарева в Одесі чоловік намагався підпалити чужий будинок. Він облив вхідні двері будівлі легкозаймистою сумішшю після чого кинув до них палаюче ганчір'я. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Одеській області.
Як зазначили у поліції, мешканці будинку швидко зреагували на пожежу та самостійно загасили вогонь, тому травм ніхто не отримав. Про те, як виникло займання, дізнались завдяки камерам відеоспостереження у будинку навпроти.
Зранку правоохоронці знайшли та затримали чоловіка, якого нібито бачили на записах камер. Йому повідомили підозру за ч. 2 ст. 15 Замах на злочин та ч. 2 ст. 194Умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, винуватцю підпалу загрожуватиме від трьох до десяти років позбавлення волі.
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