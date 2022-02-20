На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 397 осіб

У 397 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 392 осіб. Померли 2 людини. Медики провели 812 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (31 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 3, Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 5, Кременецька міська ОТГ – 2, Лановецька міська ОТГ – 5, Почаївська міська ОТГ – 2, Шумська міська ОТГ – 9.

Тернопільський район (274 особи): Байковецька сільська ОТГ – 6, Бережанська міська ОТГ – 33, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 11, Великогаївська сільська ОТГ – 5, Збаразька міська ОТГ – 18, Зборівська міська ОТГ – 3, Золотниківська сільська ОТГ – 4, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 29, Купчинецька сільська ОТГ – 2, Микулинецька селищна ОТГ – 5, Нараївська сільська ОТГ – 5, Підволочиська селищна ОТГ – 12, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 3, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 10, Тернопільська міська ОТГ – 117

Чортківський район (96 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 11, Бучацька міська ОТГ – 5, Васильковецька сільська ОТГ – 1, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 12, Заводська селищна ОТГ – 7, Заліщицька міська ОТГ – 14, Колиндянська сільська ОТГ – 5, Копичинецька міська ОТГ – 6, Коропецька селищна ОТГ – 1, Монастириська міська ОТГ – 7, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 5, Товстенська селищна ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 11

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 144 847 осіб, з них 118 889 вже видужали та 2 366 людини померли.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 563 осіб

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