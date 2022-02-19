В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людей

В результаті ДТП, яка сталася близько 19:00 на вул. Грушевського, травми отримали четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За попередніми даними, 48-річна кермувальниця автівки Great Wall не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Після чого зіткнулася з автомобілем Toyota Corolla, за кермом якого був 30-річний чоловік.

Нацполіція в Одеській області

Нацполіція в Одеській області

До лікарні з різними травмами доставили обох водіїв та пасажирів 20-ти та 37-ми років.

Обставини події встановлює слідство. Подію кваліфікують за частиною 1 статті 286Кримінального кодексу України.

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