logo logo
В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людей
ДТППОЛІЦІЯРегіони

В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людей

Ксенія Процепова
·
·
В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людей Нацполіція в Одеській області

В результаті ДТП, яка сталася близько 19:00 на вул. Грушевського, травми отримали четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За попередніми даними, 48-річна кермувальниця автівки Great Wall не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Після чого зіткнулася з автомобілем Toyota Corolla, за кермом якого був 30-річний чоловік.

В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людейНацполіція в Одеській області

В Одесі сталася ДТП: травмувалися четверо людейНацполіція в Одеській області

До лікарні з різними травмами доставили обох водіїв та пасажирів 20-ти та 37-ми років.

Обставини події встановлює слідство. Подію кваліфікують за частиною 1 статті 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобамиКримінального кодексу України.

Читайте також

  • В Одеській та Миколаївській областях відбудуться військові навчання
  • У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Травмований іноземець
  • За ніч виловив майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєра

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди