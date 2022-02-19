logo logo
У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Травмований іноземець
ПОЛІЦІЯКРИМІНАЛТОП РЕГІОНІВРегіони

У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Травмований іноземець

Ксенія Процепова
·
У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Травмований іноземець qirim.news

На автозаправній станції у Київському районі Одеси 19 лютого сталася стрілянина. В результаті, травму отримав 29-річний уродженець іншої держави. Наразі він у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За попередньою інформацією, між двома компаніями стався конфлікт, в ході якого один з учасників сутички вистрелив, імовірно, з травматичної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди