У Київському районі Одеси сталася стрілянина. Травмований іноземець

На автозаправній станції у Київському районі Одеси 19 лютого сталася стрілянина. В результаті, травму отримав 29-річний уродженець іншої держави. Наразі він у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За попередньою інформацією, між двома компаніями стався конфлікт, в ході якого один з учасників сутички вистрелив, імовірно, з травматичної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

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