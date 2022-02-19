За ніч виловив майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєра

Нацполіція Одещини викрила 40-річного жителя Холодної Балки, який за ніч витяг сітками 216 лобанів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідчих, човен, рибу та знаряддя лову у браконьєра вилучили. За це чоловікові інкримінують ч. 1 ст.249 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування слідчі призначать низку експертиз. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі проводитимуть експертизи.

Нацполіція в Одеській області

Нацполіція в Одеській області

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