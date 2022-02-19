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За ніч виловив майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєра
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За ніч виловив майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєра

Ксенія Процепова
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За ніч виловив майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєра Нацполіція в Одеській області

Нацполіція Одещини викрила 40-річного жителя Холодної Балки, який за ніч витяг сітками 216 лобанів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідчих, човен, рибу та знаряддя лову у браконьєра вилучили. За це чоловікові інкримінують ч. 1 ст.249Незаконне заняття рибним промислом Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування слідчі призначать низку експертиз. Санкція статті  передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. 

Наразі проводитимуть експертизи.

За ніч майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєраНацполіція в Одеській області

За ніч майже 200 кілограмів риби. На Одещині викрили браконьєраНацполіція в Одеській області

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