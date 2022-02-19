В Одеській та Миколаївській областях відбудуться військові навчання

З 20 лютого в Одесі, Одеському районі, а також Березанському районі Миколаївської області проводитимуться тактичні навчання військових. Про це повідомили у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.
Навчання із застосуванням військової техніки триватимуть по 5 березня.
Висвітлення та переміщення військової техніки у соціальних мережах та ЗМІ забороняється.
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