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В Одеській та Миколаївській областях відбудуться військові навчання
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В Одеській та Миколаївській областях відбудуться військові навчання

Ксенія Процепова
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В Одеській та Миколаївській областях відбудуться військові навчання news.liga

З 20 лютого в Одесі, Одеському районі, а також Березанському районі Миколаївської області проводитимуться тактичні навчання військових. Про це повідомили у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

Навчання із застосуванням військової техніки триватимуть по 5 березня.

Висвітлення та переміщення військової техніки у соціальних мережах та ЗМІ забороняється.

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