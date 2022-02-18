Екіпаж одеського буксира ВМС "Яни Капу" провів навчання у Чорному морі

Військові ВМС ЗСУ на борту українського рейдового буксира "Яни Капу", порт приписки якого є Одеса, провели навчання у Чорному морі. Таке повідомили у ВМС ЗСУ та підтвердили у службі зв'язків з громадськістю ВМС ЗСУ.

Під час виходу в море військовослужбовці навчалися буксирувати умовно пошкоджений корабель, проходили вузини та випробовували судно у штормових умовах за обмеженої видимості та у районах інтенсивного судноплавства.

Крім того, відпрацювали дії особового складу з питань протипідводно-диверсійної оборони на незахищеному рейді, якщо буксир зазнав бойового чи аварійного пошкодження, пожежі чи надходження в середину корпусу забортної води.

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

Наприкінці навчань капітан другого рангу Андрій Самусенко сказав про те, що буксир готовий до виконання завдань, його технічний стан задовільний.

Буксир "Яни Капу" побудували у 1974 році. Входив до складу 171-ї групи ДМРСЗ та базувався на Кримській ВМБ. Після розподілу Чорноморського флоту СРСР судно увійшло до складу ВМС ЗС України та отримав назву "Красноперекопськ". Під час окупації Криму був захоплений російськими військами. Повернули України судно у 2014 році. Його перейменували на "Яни Капу". Після чого два роки був на ремонті в Одесі.

Що відомо

25 листопада у нейтральних водах Чорного моря російські прикордонники напали на українські малі броньовані ракетні катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Українські військові мали перевести МБАК з порту Одеса у Маріуполь.

Під час заходу у Керченську протоку прикордонники ФСБ почали атакувати українські судна. Командування російського корабля «Дон» віддало команду таранити буксир "Яни Капу".

Щоб захопити українські кораблі росіяни відкрили вогонь. Уражені судна втратили хід, після чого російські спецвійська взяв їх на абордаж.

Росіяни захопили в полон 24 українських моряків. Відразу після захоплення 5-й президент України Петро Порошенко скликав екстрене засідання Ради Національної Безпеки та Оборони України. В результаті у 10 областях України, що межують з РФ та невизнаним Придністров’ям запровадили воєнний стан строком на місяць.

Військових відвезли до Москви, тримали в тюрмі "Лефортово". Судна відбуксували в порт "Генмол", що в окупованій Керчі.

16 квітня 2019-го Україна подала позов до Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі. 25 травня 2019 року Морський трибунал ООН своїм рішенням зобов'язав РФ відпустити на свободу захоплених українських військових і повернути Україні кораблі.

7 вересня2019-го Росія віддала моряків Україні в результаті обміну полоненими.

18 листопада торік Росія повернула МБАК "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу"поламаними.

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