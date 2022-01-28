Одеські фігуристи завоювали медалі чемпіонату України

Представники дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах "Крижинка" 25-27 січня виступили на чемпіонаті України. Вони завоювали дві медалі: "срібло" та "бронзу". Про це повідомили у пресслужбі Відділення НОК України в Одеській області.
На змаганнях Одесу представили Вадим Новиков та танцювальна пара у складі Ірини Підгайної й Артема Коваля.
В поодинокому катанні 15-річний Вадим Новиков посів шосте місце, набравши 58,04 бали. У довільній програмі він посів друге місце й отримав найвищий бал за техніку виконання елементів.
Відділення НОК України в Одеській області
Відділення НОК України в Одеській області
Танцювальна пара Ірини Підгайної та Артема Коваля посіла третє місце як у першому виді програми, так і у довільній програмі.
Відділення НОК України в Одеській області
Відділення НОК України в Одеській області
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