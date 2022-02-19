У Черкасах 19 лютого розпочався перший етап Трофея Автомобільної Федерації України з ралі на серійних авто. На змагання приїхали близько 50 екіпажів з різних міст України, розповів Суспільному організатор Андрій Яроменко.

Як розповів Андрій Яроменко, такі змагання традиційні для Черкас:

"Вже багато років поспіль Черкаси приймають ці змагання і я радий, що маємо таку можливість. Насправді автоспорт у Черкасах розвинений на серйозному рівні, на змагання приїхали багато учасників. Минулого року відбулись два етапи змагань. Цього разу буде один етап та у межах нього відбудуться й інші змагання".

Організатор зазначив, що на змагання приїхали учасники з усієї України:

"У Черкаси приїхали ті спортсмени, які весь грали сезон. Це спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Харкова, Одеси, Полтави. Все, що відбувається, це на рівні хобі".

Чоловік розповів, що для змагань підготували вісім ділянок:

"У Черкасах траса завжди різна, вона викладається на чистому летовищі, вона завжди нова та унікальна. Трасу старались зробити цікавою для спортсменів, вона безпечна для учасників, щоб навіть не спеціально підготовлені автомобілі могли взяти участь".

Суспільне Черкаси Андрій Яроменко, автоклуб "Черкаси"

Максим Салабай приїхав на змагання на улюбленій автівці:

"Ми розраховуємо на перемогу. Беремо участь, щоб отримати адреналін. Для повсякденного життя маю іншу автівку, а цю, на якій приїхав, не шкодую, тож використовую її на максимум".

Суспільне Черкаси Пілот Максим Салабай та штурман Артем Сумський

Валерій Волков із Кривого Рогу на змагання приїхав уперше. На перемогу чоловік не розраховує, оскільки цей спорт для нього — хобі.

"Я виступаю на автомобілі «Москвич», на який поставив малинові покришки, щоб авто якось відрізнялось. Сподіваюсь приїхати передостаннім, адже конкуренція дуже велика, а моє авто підготовлене лише частково для такого рівня змагань. Для мене головне — це участь, автоспорт надає особливі емоції, можна отримати велику дозу адреналіну", — сказав Валерій Волков.

Суспільне Черкаси Авто Валерія Волкова

У змаганнях брала участь одна жіноча команда: штурман Анастасія Макова з Київської області з пілотом Лізою Костіною з Харкова.

"Участь у таких змаганнях брати не боїмось, ми хочемо покататись у задоволення. Я за кермом з 2014 року, тож це не перші наші змагання. Траса для нас не складна, сюди приїхали змагатись навіть на автомобілі Smart. Тому ми очікуємо отримати свої позитивні емоції", — зауважила Анастасія Макова.

Суспільне Черкаси Анастасія Макова

Водій автомобіля Smart Павло Копилець з Черкас. Чоловік — професійний спортсмен, виступає у чемпіонатах України з ралі не перший рік.

"Цей Smart — моя запасна машина. Зазвичай у змаганнях беру участь на інших автівках. Трасу, яку для нас підготували, легкою назвати не можна, вона вимагає точного пілотажу, гальмувань, поворотів, траєкторій. Тут все підготовлено для того, щоб люди, які приходять з аматорського ралі, могли підготуватись до професійних змагань", — прокоментував Павло Копилець.

За словами пана Павла, на змагання прийшов, аби підтримати організаторів та поспілкуватись з іншими спортсменами:

"Оскільки пів року не було жодних змагань, не міг пропустити таку подію у Черкасах. Тут зібралось багато пілотів і штурманів з чемпіонату України з ралі. Цими змаганнями ми починаємо сезон 2022 року".

Суспільне Черкаси Авто Павла Копильця

Цьогорічні змагання відбулись без глядачів у зв'язку з карантинними обмеженнями. Однак, любителі спорту могли спостерігати за змаганнями через паркан.

Лариса Місікова прийшла на змагання з родиною:

"Наш син дуже цікавиться машинами, вже має велику колекцію. Тож ми вирішили приїхати сюди, щоб він побачив ралі наживо, оскільки раніше такої можливості не було".

Прийшла підтримати друзів черкащанка Яна Яременко:

"Прийшли підтримати наших спортсменів та і дух автоспорту подобається. Для Черкас така подія не пересічна, тож стараємось не пропускати".

Суспільне Черкаси

Результат заїздів фіксується електронними системами без участі людини, розповів головний суддя змагань Борис Донський.

"Перш за все має значення виконання регламенту, правила, які прописані для всіх: суддів, спортсменів. Оцінюється час проходження спеціальної ділянки, який фіксує електронний засіб. Тобто на трасі розміщена фотопара, яка фіксує час старту та фінішу спортсменів, і ці дані одразу з'являються на комп'ютері. Окрім швидкості оцінюється точність, потрібно не зачепити огородження трас. За дотриманням цього правила слідкують десять суддів, які у випадку порушення, одразу інформують штаб", — прокоментував головний суддя.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Змагання триватимуть два дні з 19 по 20 лютого. Остаточних переможців оберуть вкінці року після завершення всіх етапів змагань.

Суспільне Черкаси — генеральний інформаційний партнер першого етапу Трофея Автомобільної Федерації України з ралі на серійних авто.

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