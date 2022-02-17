"Люди води": українські фотохудожники презентували в Черкасах свої роботи

У Черкасах в Галереї народного мистецтва України, відкрили виставку "Люди води". Свої роботи на екологічну тематику, пов'язану зі станом річок, презентували фотохудожники з різних міст України, розповіла Суспільному ініціаторка та організаторка виставки Наталія Вернидуб.

За словами Наталії Вернидуб, ідея проєкту полягала в тому, щоб засобами мистецтва звернути увагу на стан рік, зібратися біля води і творити разом із нею.

"Ми живемо біля води. Важко уявити людину в Черкасах або біля Черкас, яка могла б уявити своє життя без води", – розповіла організаторка.

Суспільне Черкаси Організаторка виставки Наталія Вернидуб

За її словами, назву виставки можна прочитати двояко.

"Два слова в назві. "Люди води". І можна ще прочитати як "люди і води". А якщо "погратися" літерами, то можна скласти "воді – волю". Ми ще обігруємо в назві слово "воля". Вільні люди біля вільних вод. Та чи всі ріки мають вільні води? А якщо води невільні, то чи вільні біля них води?", – пояснила пані Наталія.

Суспільне Черкаси На відкритті виставки "Люди води"

Як громадська активістка вона розповіла: у своїй діяльності вони обрали екологічну тематику, яка пов'язана зі станом річок.

"Ми робили два фестивалі на Бучаку. І цього року продовжуємо цю тему: стан річок і як він пов'язаний із радянською гідроенергетикою. У Європі від гідроенергетичних споруд відмовилися майже на всіх річках: спустили водосховища, прибрали греблі. У нас залишаються водосховища. На території Черкащини лише одна річка Рось втікає в Дніпро. Решта перекачуються помповими станціями, всі системи каналів і малі річки. Це призводить до того, що річки занепадають, зникають, міліють, риба нормально не розмножується. І ми мистецькими засобами намагаємося постійно актуалізувати це питання", – розповіла Наталія Вернидуб.

Суспільне Черкаси Учасники проєкту обрали екологічну тематику, яка пов'язана зі станом українських річок

Кураторка виставки сказала, що роботи належать фотохудожникам із різних міст України.

"Ми з фотохудожниками, які приїхали з Вінниці, Києва, Одеси, навіть один був із Криму, а також зі Сміли та Черкас, зібралися в резиденцію на березі річки Рось біля села Первомайське і провели кілька творчих днів. І ось результат такої співтворчості ми представили на виставці", – прокоментувала Наталія Вернидуб.

Суспільне Черкаси Роботи належать фотохудожникам із різних міст України

Серед інших експонуються роботи черкаської фотографині Ольги Степанян.

Суспільне Черкаси Черкаська фотографиня Ольга Степанян біля своїх світлин

"Кожна людина – це частина природи, і добре було б пам'ятати про це", – сказала учасниця.

За словами Ольги, в основному вона робить фото з людьми. Тому, коли готувала свої роботи, які представлені на виставці, показала і людей. Її героями були учасники творчого зльоту та їхні діти і внуки.

Фотографиня створює чорно-білі світлини. Але на виставку підготувала і в яскравих кольорах.

Про свою роботу, на якій зображений хлопчик із корабликами, розповіла: "Насправді це позитивна робота. Але тут не все видно. Залишилися моменти поза кадром. Під час створення цієї роботи хлопчик запропонував палити кораблики. І ми їх палили. Був кораблик, який згорав, але все одно плів".

Голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Мартинова поділилася своїми враженнями від мистецько-екологічного проєкту: "Земля розумна. Вона дає собі раду і без нас. А ми лиш би їй не заважали. Потрібно, щоб виставку відвідали студенти, школярі. Щоб вони подивилися, що ми робимо зі світом і яким він повинен бути".

Суспільне Черкаси Голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Мартинова

Черкащанин Кузьма розповів, що дізнався про виставку з соцмережі. На відкритті він переглянув роботи. Сказав, що уподобав одну світлину.

"Ця картина мені нагадує риболовлю, яку я дуже люблю. Цей човен подобається. Взагалі природа подобається, річка", – пояснив він.

Кузьма розповів, що їхня сім'я виїжджає до річок, і там вони прибирають узбережжя.

"Ми прибираємо сміття на берегах річок, коли є можливість. Коли їздимо на риболовлю, то сміття прибираємо, складаємо і викидаємо у визначені для цього місця", – розповів хлопець.

Суспільне Черкаси Черкащанин Кузьма уподобав світлину

За словами Наталії Вернидуб, на виставці представлені десять серій робіт.

Суспільне Черкаси Експонат виставки

Суспільне Черкаси Виставкові роботи

Роботи експонуватимуться в Галереї народного мистецтва по восьме березня.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також