"Люди води": українські фотохудожники презентували в Черкасах свої роботи

У Черкасах в Галереї народного мистецтва України, відкрили виставку "Люди води". Свої роботи на екологічну тематику, пов'язану зі станом річок, презентували фотохудожники з різних міст України, розповіла Суспільному ініціаторка та організаторка виставки Наталія Вернидуб.
За словами Наталії Вернидуб, ідея проєкту полягала в тому, щоб засобами мистецтва звернути увагу на стан рік, зібратися біля води і творити разом із нею.
"Ми живемо біля води. Важко уявити людину в Черкасах або біля Черкас, яка могла б уявити своє життя без води", – розповіла організаторка.
За її словами, назву виставки можна прочитати двояко.
"Два слова в назві. "Люди води". І можна ще прочитати як "люди і води". А якщо "погратися" літерами, то можна скласти "воді – волю". Ми ще обігруємо в назві слово "воля". Вільні люди біля вільних вод. Та чи всі ріки мають вільні води? А якщо води невільні, то чи вільні біля них води?", – пояснила пані Наталія.
Як громадська активістка вона розповіла: у своїй діяльності вони обрали екологічну тематику, яка пов'язана зі станом річок.
"Ми робили два фестивалі на Бучаку. І цього року продовжуємо цю тему: стан річок і як він пов'язаний із радянською гідроенергетикою. У Європі від гідроенергетичних споруд відмовилися майже на всіх річках: спустили водосховища, прибрали греблі. У нас залишаються водосховища. На території Черкащини лише одна річка Рось втікає в Дніпро. Решта перекачуються помповими станціями, всі системи каналів і малі річки. Це призводить до того, що річки занепадають, зникають, міліють, риба нормально не розмножується. І ми мистецькими засобами намагаємося постійно актуалізувати це питання", – розповіла Наталія Вернидуб.
Кураторка виставки сказала, що роботи належать фотохудожникам із різних міст України.
"Ми з фотохудожниками, які приїхали з Вінниці, Києва, Одеси, навіть один був із Криму, а також зі Сміли та Черкас, зібралися в резиденцію на березі річки Рось біля села Первомайське і провели кілька творчих днів. І ось результат такої співтворчості ми представили на виставці", – прокоментувала Наталія Вернидуб.
Серед інших експонуються роботи черкаської фотографині Ольги Степанян.
"Кожна людина – це частина природи, і добре було б пам'ятати про це", – сказала учасниця.
За словами Ольги, в основному вона робить фото з людьми. Тому, коли готувала свої роботи, які представлені на виставці, показала і людей. Її героями були учасники творчого зльоту та їхні діти і внуки.
Фотографиня створює чорно-білі світлини. Але на виставку підготувала і в яскравих кольорах.
Про свою роботу, на якій зображений хлопчик із корабликами, розповіла: "Насправді це позитивна робота. Але тут не все видно. Залишилися моменти поза кадром. Під час створення цієї роботи хлопчик запропонував палити кораблики. І ми їх палили. Був кораблик, який згорав, але все одно плів".
Голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Мартинова поділилася своїми враженнями від мистецько-екологічного проєкту: "Земля розумна. Вона дає собі раду і без нас. А ми лиш би їй не заважали. Потрібно, щоб виставку відвідали студенти, школярі. Щоб вони подивилися, що ми робимо зі світом і яким він повинен бути".
Черкащанин Кузьма розповів, що дізнався про виставку з соцмережі. На відкритті він переглянув роботи. Сказав, що уподобав одну світлину.
"Ця картина мені нагадує риболовлю, яку я дуже люблю. Цей човен подобається. Взагалі природа подобається, річка", – пояснив він.
Кузьма розповів, що їхня сім'я виїжджає до річок, і там вони прибирають узбережжя.
"Ми прибираємо сміття на берегах річок, коли є можливість. Коли їздимо на риболовлю, то сміття прибираємо, складаємо і викидаємо у визначені для цього місця", – розповів хлопець.
За словами Наталії Вернидуб, на виставці представлені десять серій робіт.
Роботи експонуватимуться в Галереї народного мистецтва по восьме березня.
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