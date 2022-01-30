Одеський ФК "Чорноморець" залишили вісім гравців

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" залишили вісім гравців. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Відтепер команда гратиме без Владислава Ваната, Валерія Дубко, Олексія Ларіна, Мохаммеда Кадірі та Дениса Кузика. Також у складі "Чорноморця" не буде воротарів Владислава Кучерука, Володимира Кринського та Філіпа Васіля.

Наразі ФК знаходиться на зборах у Туреччині. В Україну футболісти та тренери повернуться 17 лютого. Також у пресслужбі зазначили, що незабаром до команди приєднаються ще два легіонери.

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