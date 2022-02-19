Поліція місяць розшукує 22-річного буковинця, який залишив вдома записку та зник. Поки жодних його слідів не знайшли. Востаннє його бачили у селі Рукшин.

Про це у коментарі Суспільному сказала речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

За її словами, хлопця шукатимуть, допоки не знайдуть. Його розшукують поліцейські та рятувальники. У поліції розглядають версію, що хлопець міг поїхати в іншу область й бути там.

Раніше Суспільне розповідало про пошуки 22-річного Ігоря Паращука. Востаннє його бачили ввечері 19 січня у Рукшині, де мешкає його дівчина. Він студент коледжу. Відомо, що перед зникненням залишив записку, де розповідає про стосунки з дівчиною. Із собою мав теплі речі, термос та прилад, що міряє рівень цукру в крові, бо має цукровий діабет, розповідала Суспільному мама дівчини Світлана Гермаківська.

Якщо ви бачили Ігоря Паращука, потрібно зателефонувати у поліцію за номером 102.

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