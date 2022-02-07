У селі Годилів Чернівецького району знайшли 49-річного чоловіка. Його шукали сім днів.

Про це Суспільному повідомила речниця управління нацполіції області Тетяна Андрійчук.

Чоловіка знайшли 7 лютого о 13:40. За її словами, чоловіка зараз опитують поліціянти. Попередньо відомо, що він був на відпочинку.

Про зникнення чоловіка повідомила його сестра. За її словами, чоловік вийшов із будинку, в якому проживав, і більше не повертався. Востаннє його бачила 1 лютого.

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