На Буковині почав працювати додаток «Порятунок» для пошуку людей в горах. Через нього рятувальники отримують сигнал від людини з її місцеперебуванням. Суспільне дізнавалось у гірських рятувальників, як працює додаток та як ним користуватися.

Аби викликати допомогу, у додатку потрібно ввести свій номер телефону. Далі — тричі натиснути кнопку «SOS». Подати сигнал можна і без мобільного покриття. Однак рятувальники отримують його, коли у людини з'явиться зв'язок.

Яку інформацію отримують рятувальники?

Рятувальники отримують номер телефону та місце перебування людини. Також в додатку можна вказати свою групу крові, алергію на ліки та дані про стан здоров'я. Якщо мобільного покриття не було, то рятувальники отримують відразу дві координати: першого сигналу та місця, де з'явився зв'язок.

Тоді телефонують, аби дізнатися, чи потребує вона медичної допомоги. Відтак беруть з собою аптечку, ноші та спорядження і впродовж 15 хвилин відправляються на пошуки з собакою.

Місцеперебування людини, яка загубилася, вводять в GPS-навігатор. Похибка інколи може складати до 100 метрів.

Як діяти людині?

Після натискання кнопки «SOS» людина повинна залишатись на місці, кажуть рятувальники.

"Коли ми наближаємось, починаємо кричати та круговими розширюємо територію пошуку", — каже рятувальник Михайло Кузенко.

Суспільне Буковина Рятувальники йдуть за прокладеним маршрутом

За словами керівника гірськово-пошукового відділення ДСНС Володимира Дячука, інколи люди, які заблукали, не можуть пояснити, де вони перебувають. "Минулого року багато грибників блукали і не могли пояснити, де вони. Так ми будемо обшукувати приблизно 100 квадратних метрів, а не, наприклад, 60 гектарів".

Що відомо

Застосунок працює у чотирьох областях, де є гірська місцевість. Зокрема, у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

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