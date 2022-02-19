У Тернополі розпочався Всеукраїнський турнір з міні-футболу "Кубок пам’яті Героїв Небесної Сотні та усіх загиблих за волю та незалежність України". Про це розповів організатор – волонтер, наказний отаман Тернопільського крайового коша Володимир Мосейко.

За його словами, змагання відбуваються у спорткомплексі "Політехнік". Участь беруть 16 команд. Серед них – нацгвардійці, військові 44 окремої артилерійської бригади, поліцейські, представники Нацкорпусу, українського козацтва, волонтери, команди районів Тернопільщини.

Володимир Мосейко Турнір з міні-футболу до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

О 12 годині відбулося відкриття турніру. Учасники помолилися за Небесну Сотню та усіх, хто загинув за волю України.

Володимир Мосейко Турнір з міні-футболу до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

"Змагання триватимуть два дні. 16 команд поділені на 4 групи. Зараз вони борються за місце у півфіналі, куди увійде 8 команд. Фінал відбудеться 20 лютого. Буде 4 призових місця. Переможців нагородимо грамотами, кубками та подарунками", – каже Володимир Мосейко.

Організатор розповідає, що змагання тривають з 9 до 21 години.

Володимир Мосейко Серед вболівальників – рідні і друзі учасників турніру

"До 2015 року цей турнір був присвячений Дню святого Миколая. А після Революції Гідності та подій на сході України, ми присвятили цей кубок борцям за нашу державу. Тепер турнір має назву "Кубок пам’яті Героїв Небесної Сотні та усіх загиблих за волю та незалежність України", – каже волонтер.

Володимир Мосейко Турнір з міні-футболу до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

Нагадаємо, День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначають в Україні 20 лютого з 2015 року. У цей день вшановують загиблих учасників Революції гідності.

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