Ангели пам'яті: у Тернополі вшанували Героїв Небесної Сотні

У Тернополі на площі Героїв Євромайдану вшанували Героїв Небесної Сотні. В акції "Ангели пам’яті" взяли участь громадські активісти, військові, матері загиблих, школярі та студенти.

Про це Суспільному розповіла організаторка акції Ольга Шахін. За її словами, учасники помолилися, запалили свічки та розвішали на деревах у "Сквері волонтерів" паперових ангелів.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Учасники акції "Ангели пам'яті"

Одна з учасниць акції Марія Слободян – матір загиблого Тараса Слободяна. Жінка каже, що долучається до акції щороку.

"Для мами кожен син – найкращий. Хоч пройшло вже 8 років, але постійно згадую. Рана не заживає і не заживе до смерті. Це біль на все життя, особливо, для матерів. Найбільше горе, не дай Бог нікому пережити. Він не міг бути осторонь тих подій, бо завжди казав, що так не повинно бути".

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Учасники акції запалили свічки

Вперше на захід прийшла 17-річна курсантка Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою Катерина Матвійків. Дівчина розповідає, коли розпочалась Революція Гідності, їй було 9 років.

"Батьки мені розказували, показували, я хвилювалася вдома, хоч я була маленька, нічого не розуміла, але переживала, бо це наші герої, про яких ми маємо пам’ятаємо завжди".

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

Учасники заходу цьогоріч виготовили пів тисячі паперових ангелів.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Паперові ангели на деревах

"Діти долучилися і з першого училища, Галицького коледжу, військового коледжу, а також у бібліотеці діти вирізали. Цей захід започаткувала українська співачка Анжеліка Рудницька у 2017 році за підтримки команди Музею Революції Гідності. У Тернополі акцію "Ангели пам’яті" проводять вчетверте", – каже Ольга Шахін.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль На акції "Ангели пам'яті" відправили панахиду

Небесна Сотня – учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013 - лютому 2014 років. Серед них семеро наших земляків: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Всім їм Указом Президента України посмертно присвоїли звання Героя України.

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