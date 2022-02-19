У Дніпропетровському історичному музеї Дмитра Яворницького провели екскурсії школярі, захід приурочили до всесвітнього дня екскурсовода. Як пройшли екскурсії та про що розповідали школярі, дізнавались кореспонденти Суспільного.

Школяр Данило Швидаль проводить екскурсію вперше. Хлопець каже, йому дуже сподобався і процес підготовки, коли він шукав інформацію про експонати, і роль гіда - коли ділився своїми знаннями з відвідувачами.

"Мене зацікавили різні легенди, міфи, інформація про експонати. Якщо чесно, це не дуже складно. Просто треба запам’ятати і не хвилюватись", - поділився школяр

Гідами у музеї стали четверо школярів. До екскурсій їм допомогли підготуватися співробітники музею.

Екскурсоводка музею Світлана Івлеєва говорить: пішли шляхом вибору окремих експонатів, школярі цілком свідомо обирали те, що їм подобається, щоб про це розповісти.

Такі екскурсії за участю юних гідів у музеї проводять вже втретє. Світлана Івлєва додає, якщо посилення карантинних обмежень не буде, то такі заходи проводитимуть і надалі.

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