У Дніпрі 15 лютого відкрили дванадцяту мініскульптуру проєкту "Відчуй Дніпро" – "Муза митця Вадима Сідура". Про це йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.

Мініскульптуру встановили біля входу в навчально-виховний комплекс №33 "Маріїнська гімназія", адже там навчався видатний художник та скульптор. На скульптурі зображена його дружина Юлія з котом.

"Ми були дуже раді, що у нас з’явиться ще одна пам’ятка про скульптора. Крім того, на першому поверсі гімназії у нас працює музей Сідура, який можуть відвідувати усі охочі, також ми розповідаємо про митця нашим учням", - говорить директорка НВК № 33 Лідія Яворенко.

За словами автора проєкту "Відчуй Дніпро" Карена Агаджаняна, планується щонайменше ще 70 мініскульптур. Чоловік додає: невдовзі анонсують про ще одне відкриття мініскульптури.

Що відомо

У рамках проєкту "Відчуй Дніпро" у Дніпрі встановили 11 мініскульптур: фанат "Дніпра", печиво "Дніпро", студентська заліковка, трамвайчик, дніпровська ракета, марафонець Дніпра, диригент Гурген Карапетян, міст Олександра Поля, "Кіт Василь", катеринославська цегла та пилосос "Ракета".

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