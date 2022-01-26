У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молоді

У Дніпрі протягом року проведуть 25 екскурсій для молоді музеями та пам'ятками міста. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Цикл безкоштовних екскурсій розпочався 26 січня. Першу екскурсію провели у Музеї історії Дніпра, на яку завітали більш ніж два десятки охочих.

Дніпровська міськрада Музей історії Дніпра

"Екскурсанти в інтерактивній формі познайомились з Олександром Полем. Також у залах музею вони дізнавались про архітектуру Дніпра, про розвиток культури. У нас є навіть експозиція про торгівлю нашого міста, адже колись тут був великий торговельний бум", – розповіла старша наукова співробітниця Музею історії Дніпра Ірина Завалова.

Дніпровська міськрада Екскурсії інтерактивні, тому не забудьте взяти із собою телефони, щоб сканувати кюар коди

Дніпровська міськрада Ця експозиція присвячена торгівельному буму у минулому сторіччі

Дніпровська міськрада А ця - культурному життю Дніпра

Директорка Молодіжного центру Ірма Нініашвілі каже: екскурсійна програма насичена та різноманітна. Молодь відвідає Музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, Ситуаційний центр міста та багато інших цікавих локацій.

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