У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молоді

У Дніпрі протягом року проведуть 25 екскурсій для молоді музеями та пам'ятками міста. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.
Цикл безкоштовних екскурсій розпочався 26 січня. Першу екскурсію провели у Музеї історії Дніпра, на яку завітали більш ніж два десятки охочих.
"Екскурсанти в інтерактивній формі познайомились з Олександром Полем. Також у залах музею вони дізнавались про архітектуру Дніпра, про розвиток культури. У нас є навіть експозиція про торгівлю нашого міста, адже колись тут був великий торговельний бум", – розповіла старша наукова співробітниця Музею історії Дніпра Ірина Завалова.
Директорка Молодіжного центру Ірма Нініашвілі каже: екскурсійна програма насичена та різноманітна. Молодь відвідає Музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, Ситуаційний центр міста та багато інших цікавих локацій.
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