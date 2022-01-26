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У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молоді
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У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молоді

Ліка Толорая
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У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молоді Дніпровська міськрада

У Дніпрі протягом року проведуть 25 екскурсій для молоді музеями та пам'ятками міста. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Цикл безкоштовних екскурсій розпочався 26 січня. Першу екскурсію провели у Музеї історії Дніпра, на яку завітали більш ніж два десятки охочих.

У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молодіДніпровська міськрада

Музей історії Дніпра

"Екскурсанти в інтерактивній формі познайомились з Олександром Полем. Також у залах музею вони дізнавались про архітектуру Дніпра, про розвиток культури. У нас є навіть експозиція про торгівлю нашого міста, адже колись тут був великий торговельний бум", – розповіла старша наукова співробітниця Музею історії Дніпра Ірина Завалова.

У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молодіДніпровська міськрада

Екскурсії інтерактивні, тому не забудьте взяти із собою телефони, щоб сканувати кюар коди

У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молодіДніпровська міськрада

Ця експозиція присвячена торгівельному буму у минулому сторіччі

У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молодіДніпровська міськрада

А ця - культурному життю Дніпра

Директорка Молодіжного центру Ірма Нініашвілі каже: екскурсійна програма насичена та різноманітна. Молодь відвідає Музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, Ситуаційний центр міста та багато інших цікавих локацій.

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