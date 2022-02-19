На капітальний ремонт приміщень, інженерних мереж та благоустрою території КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня Одеської обласної ради", що на Академіка Воробйова, планують витратити понад 313 млн грн. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає департамент комунального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА.

Аукціон призначили на 11 квітня. Виконати усі роботи компанія-переможець повинна буде до 31 грудня 2022 року.

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