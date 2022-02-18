На архітектурно-містобудівельній раді у приміщенні Центру адміністративних послуг на Косівській, 2 Д презентували проєкт нового підземного паркінгу під Соборною площею. Він буде дворівневий та розрахований на 600 паркомісць, сказав кореспондент Суспільного, який був присутній на заході.

На засіданні запропонували три варіанти будівництва паркінгу. Згідно з основним, планується звести дворівневий на 600 місць. На проєктну документацію було витрачено пів мільйона гривень, розповів голова підрядної організації ТОВ БК "Автобуд" Андрій Жинчин.

"Місто робить шаги до збільшення штрафів за неправильне паркування, що призведе до збільшення попиту на законне паркування транспорту. Відповідно, і на більшу кількість місць для паркування. Лише на цей час, в центрі міста припарковано 16 500 автоавтівок. З урахуванням того, що підземні паркувальні місця коштують десь на 30% дорожче, ми оцінюємо вартість одного місця у 21 000 доларів", – розповів Жинчин.

Голова транспортної комісії міськради Петро Обухов вважає, що новий паркінг зашкодить місту.

"Цей проєкт шкідливий для транспорту і для дорожнього руху, а не корисний. Тому, що він стимулює попит, стимулює збільшення кількості автівок. А наше завдання – зробити так, щоб більшість людей могли комфортно і швидко пересуватися громадським транспортом. І саме з цього боку потрібно використати 300 тисяч гривень на розвиток трамваїв, тролейбусів", – сказав депутат.

Щодо доречності паркінгу в центрі міста сумніви висловив архітектор Микола Чепелев. За його словами, останні дослідження показали, що ґрунтові води під Соборною площею протікають в п'яти метрах над землею – це збільшить вартість будівництва.

"Мені здається, що необхідності таких паркінгів в центрі міста сьогодні немає, адже коли будуть упорядковані і паркомісця, і системи контролю штрафів, і тому подібне, тоді лише з’явиться актуальна інформація про необхідність додаткових паркомісць в тому чи іншому місці в місті", – вважає архітектор.

Водії та пішоходи кажуть, що знайти місце аби залишити машину на центральних вулицях міста важко. Втім до будівництва паркінгу на Соборній площі ставляться по-різному.

"Паркуватися ніде, людям буквально доводиться порушувати ПДР. Наявність паркінгу це взагалі прекрасно, у нас в Одесі не вистачає місць де можна було б припаркуватися", – сказав водій Андрій Герус.

"Це історичне місце, це парк, тут тисячні дерева, мені здається це порушить усе. Питання звичайно потрібно вирішувати із цими справами паркувальними, але мені здається нормальним, щоб десь за містом повинні бути паркувальні місця", – поділилась водій Наталія.

"Центр достатньо завантажений, вузька проїжджа частина, паркуватися ніде, якщо це буде на благо і зроблено чесно, достойно, то це буде на користь", – каже пішохід Ольга.

"Думаю, що це все ж таки невдала ідея, що саме на цьому місці, але паркінги це все ж таки добре. Потрібно думати на цю тему. Просто не тут, не під цим Собором, не під цим парком", – вважає Наталія.

Що відомо

9 лютого під час сесії Одеської міської ради депутати проголосували за проєктування підземного паркінгу на Соборній площі. Тоді у мерії заявляли про те, що стоянка має включати 450 місць.

Перший віцемер Михайло Кучук зазначив, що фахівці вже розпочали передпроєктні роботи.

Депутат міської ради Петро Обухов сказав про те, у бюджеті можуть виділити 500 тисяч гривень на проєктування підземного паркінгу. Втім, ніяких гарантій, що управління капітального будівництва зрештою їх витратить немає.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області