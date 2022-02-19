Молодь Тернополя взяла участь у військовому вишколі

Школярі і студенти Тернополя взяли участь у вишколі "Ветерани патріотам". Інструктори їх вчили, як правильно використовувати зброю. Про це розповів організатор Роман Мельник.

За словами чоловіка, молодь вчилася збирати і розбирати автомат Калашникова, а також відпрацювала стрільбу зі зброї у мультимедійному тирі.

Суспільне Тернопіль Вишкіл "Ветерани патріотам"

Студент Ігор Вівчар прийшов на вишкіл разом з друзями. Хлопець каже, крім стрільби хоче навчитися прийомів рукопашного бою.

“Я у 10 і 11 класах вивчав допризовну підготовку. Це моє хоббі, мені подобається. Друзі збирали охочих і я вирішив приєднатися, мені було цікаво, чого мене тут можуть навчити. Це все для збагачення досвіду. Наприклад, мені цікаво, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях, знешкоджувати ворогів не тільки зброєю, а й різними прийомами”, – розповідає хлопець.

Інструктор Іван з позивним "Пітбуль" вчив учасників вишколу тримати зброю, цілитися та стріляти з різних позицій.

Суспільне Тернопіль Вишкіл "Ветерани патріотам"

“Під час навчань використовуємо макет автомата Калашникова. Він колись був бойовим. Всі механізми працюють, але тут розпиляний ствол. Він повністю робочий, але не вистрілить. Він обладнаний лазером. При натисканні на курок – відображає, куди ми цілимось”, – каже інструктор.

Суспільне Тернопіль Вишкіл проводять безкоштовно

Організатор вишколу "Ветерани патріотам" військовий Роман Мельник розповідає, що такі навчання для всіх охочих проводять з початку російсько-української війни.

Суспільне Тернопіль Вишкіл "Ветерани патріотам"

“Ми навчаємо правил поведінки зі зброєю, як користуватися різними видами зброї і як фізично правильно витягати та користуватися пістолетом. Крім того, ми зосереджуємо увагу на юридичному моменті. Тобто, в яких випадках можна використовувати ту чи іншу зброю”, – каже Роман Мельник.

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