На Тернопільщині пластунам провели військовий вишкіл

Близько 30 тернопільських пластунів взяли участь у військово-патріотичному вишколі. Його приурочили до 104 річниці Героїв Крут. Про це Суспільному розповів співорганізатор вишколу Олександр Починок.

Вишкіл відбувався на тренувальній базі біатлоністів поблизу Тернополя. Учасники вишколу навчалися військовій тактиці, стріляли по мішенях, збирали та розбирали автомати, вчилися надавати першу домедичну допомогу.

Перед початком вишколу учасників розділили на групи. Вони проходитимуть вишкіл на чотирьох локаціях. Інструктаж проводив доброволець Олександр Починок. Першим стріляв одинадцятирічний Олександр Семирко. Хлопець каже, своїм результатом задоволений.

"Було важко зорієнтуватися, куди стріляти, але потім я згадав, що мені розказували і попав. Я зробив 5 вистрілів, попав 5 разів. Мені дуже сподобалося", – каже Семирко.

Фото: Любов Гадомська/Суспільне Учасники вишколу

Тактичні навчання для учасників вишколу проводить інструктор Дмитро Хома.

"Навчаю їх тактики ведення бою, переміщення, зміна рук, зміна коліна. Вдівчат краще виходить", – каже інструктор.

Неля Шварчовська одна з шести дівчат, які беруть участь у вишколі. Їй 12 років, 7 з них вона у "Пласті". Дівчина каже, тактичні навчання даються їй нелегко:

"Важко руками тримати зброю, вона є важка. Треба втриматися, щоб не помітили так сильно, щоби силует був маленький. Коли силует людини маленький, то в неї набагато важче попасти", – каже Неля.

Як розбирати та збирати автомат учасникам вишколу показув інструктор Микола Білик. Давид Дутчак розповів, чого навчився під час заняття. У "Пласті" він 8 років.

"Для солдата головне його зброя. Зброю потрібно доглядати, якщо ти її не будеш доглядати, то вона буде ржавіти і в деяких моментах може тобі не допомогти", – розповів Дутчак.

На одній з локацій учасники вишколу вчилися надавати першу медичну допомогу. Їх інструктує Сергій Коновал. Він розповів, як зупинити кровотечу Маркіян Проців каже, на занятті з надання першої допомоги не вперше, сьогодні закріпить почуте на практиці.

Фото: Любов Гадомська/Суспільне Домедична допомога

"Якщо в людини є травма, потрібно зупинити кров, щоб врятувати їй життя. Навчився надавати першу медичну допомогу людині, яка постраждала під час війни", – розповів Проців.

Такий військово-патріотичний вишкіл для пластунів проводять вдруге. Про це Суспільному розповів організатор заходу Богдан Муха.

"Щоб вони знали, показали своїм друзям, близьким, як діяти в тій чи іншій ситуації, чи це артобстріл, чи це повномасштабна війна. Щоб вони могли скласти тривожну валізку, щоб вони могли орієнтуватися, де в місті є укриття. Знали, як правильно поводитися зі зброєю, що можна, що не можна брати до рук. Навчились дати відсіч ворогу, коли це буде потрібно", – каже Богдан Муха.

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