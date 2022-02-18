Ймовірно, необережне поводження з вогнем: чому у Журавці загорілася церква

Ймовірною причиною пожежі в Свято-Воскресенській церкві в селі Журавка (колишній Варвинський район) послужила необережність у поводженні з вогнем. Про це в коментарі Суспільному сказав речник ДСНС в області Роман Храпатий.

ФОТО: У ДСНС у Чернігівській області Наслідки пожежі у церкві в Журавці

З його слів, це – попередній висновок, детальна інформація ще уточнюється, як і сума збитків. За приблизними підрахунками, вогонь охопив близько 150 квадратних метрів приміщення: покрівлю, стіни, перекинувся на суміжні приміщення.

ФОТО: У ДСНС у Чернігівській області Наслідки пожежі у церкві в Журавці

Нагадаємо, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 16:45 17 лютого. У Свято-Воскресенській церкві УПЦ (Московський патріархат) загорілася покрівля. О 20:00 того ж вечора вогонь загасили.

ФОТО: У ДСНС у Чернігівській області Рятувальники гасять пожежу у церкві в Журавці

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