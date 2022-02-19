За минулу добу, 18 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2523 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу 21 людина померла. Ще 1212 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 294 390 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 245 820 мешканців області. Померлих 9367 людини.

Що відомо

За добу 18 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 450 678 щеплень.

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