На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 563 осіб

У 563 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 806 осіб. Померли 4 людини. Медики провели 1 386 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (39 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 26, Лановецька міська ОТГ – 8, Шумська міська ОТГ – 3.

Тернопільський район (414 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 23, Бережанська міська ОТГ – 22, Білецька сільська ОТГ – 6, Великоберезовицька селищна ОТГ – 30, Великобірківська селищна ОТГ – 5, Великогаївська сільська ОТГ – 10, Залозецька селищна ОТГ – 4, Збаразька міська ОТГ – 19, Зборівська міська ОТГ – 7, Козівська селищна ОТГ – 22, Козлівська селищна ОТГ – 5, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 13, Нараївська сільська ОТГ – 2, Озернянська сільська ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 4, Підгаєцька міська ОТГ – 8, Підгороднянська сільська ОТГ – 3, Скалатська міська ОТГ – 8, Скориківська сільська ОТГ – 4, Теребовлянська міська ОТГ – 10, Тернопільська міська ОТГ – 207

Чортківський район (110 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4, Борщівська міська ОТГ – 15, Бучацька міська ОТГ – 7, Васильковецька сільська ОТГ – 2, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 6, Заліщицька міська ОТГ – 10, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 8, Коропецька селищна ОТГ – 1, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 5, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 5, Товстенська селищна ОТГ – 5, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 8, Чортківська міська ОТГ – 24

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 144 450 осіб, з них 118 507 вже видужали та 2 364 людини померли.

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