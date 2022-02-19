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COVID-19: на Одещині за добу виявили 2 657 нових випадків
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COVID-19: на Одещині за добу виявили 2 657 нових випадків

Ксенія Процепова
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COVID-19: на Одещині за добу виявили 2 657 нових випадків ter.crl

За минулу добу, 18 лютого, в Одеській області COVID-19 діагностували у 2 657 людей. 1 395 хворих одужали, семеро померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 391). Далі йде Одещина, на третьому місці – Дніпропетровська область (2 523).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 319 656 громадян,
  • одужали 239 968 людей,
  • померли 5 872 хворих,
  • наразі хворіють 73 816 мешканців області.

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