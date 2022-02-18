З понеділка одеські школярі вийдуть на очне навчання

З понеділка, 21 лютого учні одеських шкіл вийдуть на очне навчання. Про це журналістці Суспільного повідомила очільниця Департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

"Зараз є зниження закритих класів: з майже 300 до 40. 12% хворих згідно з опитуванням батьків. Ми маємо виходити на навчання", — зазначила чиновниця.

Для учнів 1-11 класів також лишається альтернатива: діти можуть вчитися онлайн, якщо батьки напишуть відповідну заяву.

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