У Херсонській області за добу, 18 лютого, виявили 986 нових випадків захворювання на COVID-19. Натомість одужали 243 людини.
Про це йдеться на сайті Херсонської облдержадміністрації у Facebook.
Більша частина виявлених випадків припадає на Херсонський район. Тут захворіло 554 людини.
Понад сто випадків виявили у Скадовському та Каховському районах. Відповідно -136 та 124.
У Бериславському та Генічеському районах захворіло по 86 людей.
У повідомлені йдеться, що стан усіх хворих задовільний. З них 905 людей на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 81 людину.
Серед захворілих 162 дитини. За добу померли п'ятеро хворих на COVID-19
Що відомо:
- З початку пандемії в Херсонській області виявили 103 769 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
- 17 лютого, в Херсонській області зафіксували 981 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 187 дітей та 37 медичних працівників.
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