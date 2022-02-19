У Херсонській області за добу, 18 лютого, виявили 986 нових випадків захворювання на COVID-19. Натомість одужали 243 людини.

Про це йдеться на сайті Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Більша частина виявлених випадків припадає на Херсонський район. Тут захворіло 554 людини.

Понад сто випадків виявили у Скадовському та Каховському районах. Відповідно -136 та 124.

У Бериславському та Генічеському районах захворіло по 86 людей.

У повідомлені йдеться, що стан усіх хворих задовільний. З них 905 людей на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 81 людину.

Серед захворілих 162 дитини. За добу померли п'ятеро хворих на COVID-19

Що відомо:

З початку пандемії в Херсонській області виявили 103 769 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

17 лютого, в Херсонській області зафіксували 981 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 187 дітей та 37 медичних працівників.

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