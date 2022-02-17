Херсонщина отримала першу партію пігулок від коронавірусу "Молнупіравір"

Херсонська область отримала першу партію антивірусного препарату "Молнупіравір". До регіону надійшли 928 пляшок - це 37 120 пігулок. Їх закупили коштом державного бюджету України.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

Ліки розподілили по закладах охорони здоров’я області. Їх призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого. Повідомляється, що до квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Що відомо:

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Молнупіравір" зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

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