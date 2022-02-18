На Херсонщині за добу виявили 981 випадок захворювання на COVID-19

За добу, 17 лютого, в Херсонській області зафіксували 981 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 187 дітей та 37 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків коронавірусу діагностували у жителів Херсонського району - 549. Також захворіли 177 людей з Каховського, 146 зі Скадовського, 85 з Бериславського та 24 випадки у Генічеському районах.

Стан хворих задовільний, 909 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 72 людини.

Померли семеро людей. Одужали 143 жителі області.

Наразі в області 102 783 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 16 лютого, в Херсонській області зафіксували 891 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 67 дітей та 32 медичних працівники.

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