У вихідні 19-20 лютого у всіх регіонах України синоптики прогнозують відносно теплу погоду від +5 °C у північних регіонах та до +12 °C на півдні. При цьому не обійдеться без опадів, але вони будуть короткочасними й лише в окремих областях.

За даними Sinoptik.ua, вдень 19 лютого в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Івано-Франківській областях повітря прогріється до +10…+12 °C, у Львівській, Вінницькій та Чернівецькій — до +8…+10 °C. У східних та північних регіонах очікується до +5…+7 °C, на решті території країни — до +6…+8 °C. Уночі стовпчики термометрів по всій Україні покажуть близько 0 °C. У західних областях у суботу пройде невеликий дощ, у Київській, Сумській та Чернігівській областях можливий дрібний сніг. У решті регіонів майже весь день буде хмарно, але опадів не передбачається.

20 лютого у південних регіонах термометри покажуть +9…+11 °C, у східних, південно-східних та центральних — +6…+8 °C. У Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях, а також на Закарпатті температура повітря становитиме +4…+6 °C, на заході країни +5...+7 °C. Уночі на всій території України повітря прогріється не вище +5 °C, крім західних регіонів, де прогнозується близько 0 °C. У цей день також буде хмарно, на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях пройде невеликий дощ.

На початку наступного тижня синоптики прогнозують майже на всій території країни мінливу хмарність без опадів. Лише у західних регіонах пройде дрібний дощ, а в Донецькій, Луганській та Харківській областях можливий дощ зі снігом. Погода на початку тижня кардинально не відрізнятиметься від недільних показників. До +8…+11 °C повітря прогріється у південних регіонах, до +3…+6 °C — у Луганській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, до +4…+8 °C — на решті території країни.

Тим часом у ДСНС оголосили І рівень небезпечності, жовтий у зв'язку з посиленням вітру 19 лютого.

"19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі пояснили, що штормовий вітер в Україну принесуть атмосферні фронти активного північного циклону, який упродовж вихідних переміщуватиметься територією Європи. За даними синоптиків, у багатьох країнах він спричинить негоду з сильним штормовим вітром, проте в Україні його вплив вже буде дещо слабшим.

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.

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