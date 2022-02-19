В ході міжвідомчих навчань у Житомирській області підрозділи СБУ, Збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС спільно "знешкодили" диверсійну групу на військовому об’єкті поблизу кордону з Білоруссю. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, під час навчань силовики відпрацьовували алгоритм спільних дій, необхідних для подальшого знешкодження реальних диверсійних груп.

"За легендою навчань, у район на кордоні прибула ворожа "диверсійна" група, котра мала на меті організувати серію "вибухів" на території військової частини. Військові блокували спроби "зловмисників" потрапити на територію частини, знешкодивши при цьому двох "диверсантів". Фахівці СБУ встановили місце перебуваня решти учасників групи і нейтралізували їх. Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних, в районах поблизу державного кордону з Республікою Білорусь", – розповіла Ірина Мартинюк.

Фото надане Іриною Мартинюк

До навчань також долучалися представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Ірина Мартинюк каже, що по завершенню навчань учасники провели повний аналіз протидиверсійного захисту згаданої військової частини і обговорили, як можна удосконалити механізм спільного відпрацювання необхідних дій.

Фото надане Іриною Мартинюк

Фото надане Іриною Мартинюк

Суспільне Житомир

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