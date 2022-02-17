17 лютого у Житомирському кінотеатрі ім. Івана Франка організували безкоштовний показ фільму "Шлях поколінь", котрий проводить паралелі між подіями Другої світової війни в часи існування УПА та сучасною війною на Донбасі.
Автором фільму, а також його продюсером та співсценаристом є український військовий журналіст та доброволець Михайло Ухман. Представляти стрічку у Житомирі приїхав виконавець головної ролі – актор та продюсер Назар Борушок, актор Костянтин Афанасьєв та заслужений артист України Олексій Паламаренко.
В основі сюжету – розповідь про пересічного молодого українця Назара, котрий переконаний, що війна на сході України – це не його війна. Але після того, як Назар разом зі своєю вагітною дівчиною переїжджає на Волинь, трапляється подія, котра змушує його переосмислити і змінити свою думку. Покинувши дівчину та роботу, головний герой їде воювати на схід України, аби його ще ненароджена дитина могла жити у вільній країні.
У стрічці переплітаються події, що відбувалися під час Другої світової війни на Волині, та моменти сучасної війни на сході України. Зйомки фільму тривали один рік. На створення кінострічки пішло 4 мільйони 800 тисяч гривень.
"Назва фільму говорить сама за себе, – каже Назар Борушок. – Мова йде про шлях поколінь від воїнів УПА і до сучасних воїнів ЗСУ. Половина людей, задіяних у цьому фільмі, це реальні військові та добровольці. Знімався фільм по всій Україні – це і Київ, і Волинь – урочище Вовчак, Авдіївка, Мар'їнка. Фільм фінансований діаспорою, бізнесменами і депутатами, тобто це недержавні кошти".
"Мені дісталася роль старого бандерівця – людини, яка у солідному віці пішла воювати за Україну і загинула за свою країну, її свободу та незалежність, – розповів на презентації актор Олексій Паламаренко. – Фізично роль неважка, а от психологічно було складно. Треба було знайти в собі мотивацію".
На презентацію стрічки у Житомирі прийшли близько 200 людей.
"Дуже емоційно, – каже житомирянка Христина Цибульська. – Фільм заснований на реальних подіях, частину його знімали на фронті. Він викликає дуже сильні почуття. Багато людей виходили після перегляду із сльозами на очах".
Перед початком стрічки організатори показу влаштували благодійний збір коштів на реабілітацію учасників АТО/ООС.
Що ж до самого фільму, то, за словами авторів, планується, що навесні він вийде в широкий прокат в Україні та за кордоном.
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