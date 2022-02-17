17 лютого у Житомирському кінотеатрі ім. Івана Франка організували безкоштовний показ фільму "Шлях поколінь", котрий проводить паралелі між подіями Другої світової війни в часи існування УПА та сучасною війною на Донбасі.

Автором фільму, а також його продюсером та співсценаристом є український військовий журналіст та доброволець Михайло Ухман. Представляти стрічку у Житомирі приїхав виконавець головної ролі – актор та продюсер Назар Борушок, актор Костянтин Афанасьєв та заслужений артист України Олексій Паламаренко.

Фото: Суспільне Житомир

В основі сюжету – розповідь про пересічного молодого українця Назара, котрий переконаний, що війна на сході України – це не його війна. Але після того, як Назар разом зі своєю вагітною дівчиною переїжджає на Волинь, трапляється подія, котра змушує його переосмислити і змінити свою думку. Покинувши дівчину та роботу, головний герой їде воювати на схід України, аби його ще ненароджена дитина могла жити у вільній країні.

Фото: Суспільне Житомир

У стрічці переплітаються події, що відбувалися під час Другої світової війни на Волині, та моменти сучасної війни на сході України. Зйомки фільму тривали один рік. На створення кінострічки пішло 4 мільйони 800 тисяч гривень.

"Назва фільму говорить сама за себе, – каже Назар Борушок. – Мова йде про шлях поколінь від воїнів УПА і до сучасних воїнів ЗСУ. Половина людей, задіяних у цьому фільмі, це реальні військові та добровольці. Знімався фільм по всій Україні – це і Київ, і Волинь – урочище Вовчак, Авдіївка, Мар'їнка. Фільм фінансований діаспорою, бізнесменами і депутатами, тобто це недержавні кошти".

Фото: Суспільне Житомир Назар Борушок на прем'єрі фільму "Шлях поколінь" у Житомирі

Фото: Суспільне Житомир

"Мені дісталася роль старого бандерівця – людини, яка у солідному віці пішла воювати за Україну і загинула за свою країну, її свободу та незалежність, – розповів на презентації актор Олексій Паламаренко. – Фізично роль неважка, а от психологічно було складно. Треба було знайти в собі мотивацію".

Фото: Суспільне Житомир Олексій Паламаренко каже, що йому дісталася психологічно важка роль

На презентацію стрічки у Житомирі прийшли близько 200 людей.

"Дуже емоційно, – каже житомирянка Христина Цибульська. – Фільм заснований на реальних подіях, частину його знімали на фронті. Він викликає дуже сильні почуття. Багато людей виходили після перегляду із сльозами на очах".

Фото: Суспільне Житомир Житомирянка Христина Цибульська каже, що після перегляду фільму люди виходили зі сльозами на очах

Перед початком стрічки організатори показу влаштували благодійний збір коштів на реабілітацію учасників АТО/ООС.

Що ж до самого фільму, то, за словами авторів, планується, що навесні він вийде в широкий прокат в Україні та за кордоном.

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