"У пам’яті й серцях": на Тернопільщині вшанували Героїв Небесної Сотні

Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка та Назарія Войтовича вшанували у Збаражі. Біля пам'ятника організували акцію "У пам’яті й серцях". Про це розповів Суспільному заступник міського голови Збаража Анатолій Качка.

За його словами, на захід прийшли більше 200 людей: жителі Збаразької громади, а також курсанти коледжу з посиленою військовою підготовкою. Година-реквієм розпочалася з поминальної панахиди. Її відслужили священники української греко-католицької та православної церкви України.

Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль Учасники акції

Після цього учасники заходу поклали квіти до пам’ятника і запалили лампадки. Одна з них – жителька Збаража Наталія Горайська.

"Героїв Небесної Сотні, зокрема, наших краян Устима і Назара, повинні пам’ятати, їх повинні шанувати. Слава їм і честь. І ми намагаємося це робити", – сказала жінка.

У заході взяв участь батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка Володимир Голоднюк.

Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль Батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка Володимир Голоднюк

"У мене був чудовий син. Такий, як всі діти. Маленьким міг бути і нечемним, впертим, із загостреним відчуттям справедливості. Нормальна, звичайна, здорова дитина. Абсолютно. Мені приємно згадувати свою дитину. Я взагалі його не сприймаю в минулому часі. Я відчуваю його присутність. Я постійно обертаюся і думаю: от зараз він зайде в двері. Те, що він загинув, болить мене. Я горджуся, що в мене такий син", – розповів чоловік.

Вшанувати пам'ять загиблих Героїв прийшов директор гімназії, у якій навчався Назарій Войтович, Василь Оверко.

Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль Директор гімназії імені Назарія Войтовича у селі Травневе Василь Оверко.

"Він мав таку властивість характеру, що міг когось заінтересовувати, когось надихати, когось надихати своїм внутрішнім світом. Не був великим спортсменом, але, коли грала команда його класу, він таки грав той футбол. Спотикався, падав, але стояв за свою команду. І так було на майдані. Так було, напевно, і в той день, коли він загинув. Він міг сховатися, міг бути там, де безпечно. Але він був там, де стріляють", – сказав Василь Оверко.

Пам’ятник Героям Небесної Сотні Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу в Збаражі встановили у липні 2019 року, розповів Володимир Голоднюк.

Нагадаємо, Назарій Войтович – наймолодший учасник Євромайдану. Йому було 17 років. Він народився в селі Травневе на Збаражчині. Назар поїхав до Києва 19 лютого. Наступного дня, під час протистоянь на Майдані, хлопця вбили. Звання Герой України посмертно удостоєний 21 листопада 2014 року.

Устиму Голоднюку було 19 років. Він із Збаража. Був бійцем 38-ї сотні самооборони Майдану. Загинув 20 лютого 2014 року внаслідок вогнепального поранення в голову. 20 лютого 2015 року Устиму Голоднюку присвоїли звання Героя України посмертно.

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