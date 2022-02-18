Адвокатка родин загиблих під час Революції гідності Євгенія Закревська заявила, більшість обвинувачених не перебувають в Україні, а тому їм загрожує лише умовне засудження.

Про це правозахсниця повідомила в ефірі Сусіплнього.

"Велика кількість обвинувачених не є доступною для суду. В цьому році силами потерпілих завдяки їх сприянню, прийняли закон про заочне засудження, який дозволяє засуджувати тих, кого немає в Україні. І, відповідно, тут не тільки питання про покарання, а й питання про те, щоби встановити справедливість, питання належної оцінки тих подій, щоби назвати злочин злочином і був вирок", – розповіла Закревська.

Вона зауважила, що загалом справи розглядаються судами дуже дового через складність розслідування, а найскладніше вдається притягти до відповідальності саме винуватців у подіях 18 лютого, коли були найбільші розстріли в центрі Києва.

"Що стосується подій 18 лютого, то там все набагато гірше. Там немає шансів ні в цьому році, ні в наступному отримати вироки. Це справи, які розглядаються набагато повільніше. Підхід суддів там інший, призначаються засідання рідко, як для таких справ, і навіть ті, які призначені зриваються з вини захисту і суду. Майже нічого не відбувається для того, щоби цього не було. Ми постійно подаємо клопотання, щоби дотримувалися розумні строки. Європейський суд з прав людини зафіксував минулого року в рішеннях про те, що не є ефективним таке розслідування з судовим розглядом по певних справах. Важливо щоби суди призначали часто, щоби це була не одна година, а цілий день", – розповіла адвокатка.

Закревська пояснила, що станом на сьогодні є деякі справ щодо вбитих "майданівців", де слідство навіть ен встановило підозрюваних.

"На жаль є така справа, яка взагалі ще не надійшла до суду і там немає ані підозрюваних, ані обвинувачених – затиснуті на барикаді біля виходу з метро Хрещатик приблизно о 16:00 18 лютого. Тоді там двоє померлих. Насмерть затиснутих і велика кількість поранених. Цей епізод не доведений до логічного завершення", – заувижала вона.

Що відомо

30 листопада 2013 року представники "Беркуту" розігнали протестувальників Євромайдану, більшість із яких були студентами. Наступного дня на Майдан почали з'їжджатися люди з різних частин України. Ці події поклали початок Революції Гідності, яка призвела до втечі експрезидента Віктора Януковича.

Під час Революції Гідності постраждали понад 2500 протестувальників та активістів, а також майже 400 правоохоронців. 106 людей загинули, їх називають "Небесною Сотнею".

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