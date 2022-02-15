Онкологія: як долають хворобу діти в Тернопільській міській лікарні

В онкогематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні нині 16 онкохворих дітей. Найстаршому пацієнту – 12 років, наймолодшій – 3. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Людмила Рудько.
За її словами, 90% онкохворих дітей у їхній лікарні одужують. Один із пацієнтів відділення – 11-річний Олександр із Закарпаття. Волонтери подарували хлопцю гіроскутер.
"Він дуже мріяв про це, дуже щасливий був, коли розпаковував. І такі моменти дуже важливі, бо для таких дітей не все просто, а такі моменти – класні моменти", – каже його матір Юлія Онтол.
Олександр лікується тут 4 місяці.
"Лікування важке. Для такої дорослої дитини вже психологічно все важко, випадає волосся. І почувається дітина зле. Він у нас боєць. Все витримує, сподіваємося, що все буде добре", – каже жінка.
У 3-річної Вікторії діагностували лейкоз. Дівчинку лікують тут від липня минулого року. Її підтримує батько. Чоловік каже, донька любить малювати.
"П'ять блоків хіміотерапії ми вже сьогодні закінчили. І ще маємо один блок хіміотерапії. Ще орієнтовно десь місяць, півтора займе часу. Той курс був важким, дитина взагалі не спілкувалася ні з ким. Думаємо, далі буде краще", – розповів її батько Ігор Луцків.
У семирічного Романа рак печінки. Хлопець лікується 5-ий рік, мав три операції.
"Ліки нам виділяють, якщо немає хіміопрепаратів, то нам завідувачка їх шукає", – каже матір хлопця Надія Пилипчук.
В онкогематологічному відділенні працюють четверо лікарів та 35 медсестр і санітарок. Лікують дітей за європейськими протоколами, – повідомила завідувачка відділення Людмила Рудько.
"Лікуємо дітей за європейськими протоколами. У нас гарнірезультати вилікування. Гостра лімфобластна лейкемія – у нас результат видужання становить 90%. Лімфома Ходжкіна становить 100%. Гостра мієлоїдна лейкемія – у нас трошки нижчі результати. Це одна з важчих форм лейкемій, ми відправляємо їх на вищий рівень надання допомоги – в Охматдит в Києві", – каже завідувачка.
Нагадаємо, Всесвітній день онкохворої дитини відзначають щороку 15 лютого. Цей день започаткувала Міжнародна конфедерація батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання. В Україні його відзначають з 2003 року.
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