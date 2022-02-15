Онкологія: як долають хворобу діти в Тернопільській міській лікарні

В онкогематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні нині 16 онкохворих дітей. Найстаршому пацієнту – 12 років, наймолодшій – 3. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Людмила Рудько.

За її словами, 90% онкохворих дітей у їхній лікарні одужують. Один із пацієнтів відділення – 11-річний Олександр із Закарпаття. Волонтери подарували хлопцю гіроскутер.

Суспільне Тернопіль Онкогематологічне відділення

"Він дуже мріяв про це, дуже щасливий був, коли розпаковував. І такі моменти дуже важливі, бо для таких дітей не все просто, а такі моменти – класні моменти", – каже його матір Юлія Онтол.

Олександр лікується тут 4 місяці.

"Лікування важке. Для такої дорослої дитини вже психологічно все важко, випадає волосся. І почувається дітина зле. Він у нас боєць. Все витримує, сподіваємося, що все буде добре", – каже жінка.

У 3-річної Вікторії діагностували лейкоз. Дівчинку лікують тут від липня минулого року. Її підтримує батько. Чоловік каже, донька любить малювати.

Суспільне Тернопіль Тут лікується Вікторія Луцків

"П'ять блоків хіміотерапії ми вже сьогодні закінчили. І ще маємо один блок хіміотерапії. Ще орієнтовно десь місяць, півтора займе часу. Той курс був важким, дитина взагалі не спілкувалася ні з ким. Думаємо, далі буде краще", – розповів її батько Ігор Луцків.

У семирічного Романа рак печінки. Хлопець лікується 5-ий рік, мав три операції.

"Ліки нам виділяють, якщо немає хіміопрепаратів, то нам завідувачка їх шукає", – каже матір хлопця Надія Пилипчук.

Суспільне Тернопіль Надія Пилипчук

В онкогематологічному відділенні працюють четверо лікарів та 35 медсестр і санітарок. Лікують дітей за європейськими протоколами, – повідомила завідувачка відділення Людмила Рудько.

"Лікуємо дітей за європейськими протоколами. У нас гарнірезультати вилікування. Гостра лімфобластна лейкемія – у нас результат видужання становить 90%. Лімфома Ходжкіна становить 100%. Гостра мієлоїдна лейкемія – у нас трошки нижчі результати. Це одна з важчих форм лейкемій, ми відправляємо їх на вищий рівень надання допомоги – в Охматдит в Києві", – каже завідувачка.

Суспільне Тернопіль Людмила Рудько

Нагадаємо, Всесвітній день онкохворої дитини відзначають щороку 15 лютого. Цей день започаткувала Міжнародна конфедерація батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання. В Україні його відзначають з 2003 року.

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