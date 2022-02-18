У Рівному окружний адмінсуд не поновив генерал-майора Олександра Турінського на службі в Збройних силах України та на посаді начальника Харківського національного університету Повітряних сил. Розгляд справи у суді тривав майже рік і завершися 18 лютого.

У січні 2021 року Олександра Турінського звільнили наказом Міністерства оборони у зв'язку із катастрофою літака АН-26, що сталася в Харківській області. Він подав позов проти Міністерства оборони України. Просив у суду визнати протиправним та скасувати пункт наказу, яким його звільнили з посади начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. 18 лютого у Рівненському окружному суді відбулося засідання у справі.

"Ми вважаємо, що вина генерала Турінського доведена і він був притягнений до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Це безпека польотів, невиконання службових обов'язків у цьому питанні, що і стало однією з причин зазначеної катастрофи", – пояснив у суді представник Міністерства оборони Володимир Цицюра.

Фото: Суспільне Рівне

Суд заслухав свідка Петра Івашка. Він був головою льотної підкомісії, яка вивчала причини катастрофи.

"Головними причинами катастрофи стали системні порушення правил виконання польотів у військовій частині. Це недостатній контроль з боку керівного складу Харківського національного університету за організацією польотів у військовій частині. Безпосередньою причиною катастрофи стала сукупність помилкових рішень та дій командира екіпажу, пов'язаних з неправильним визначенням посадкової механізації крила літака при заході на посадку", – повідомив головний спеціаліст інспекції Міністерства оборони Петро Івашко.

Військовий літак АН-26 при заході на посадку на аеродром впав і загорівся поблизу Чугуєва Харківської області 25 вересня 2020 року. На борту перебували 27 людей: сім членів екіпажу та двадцять курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

"У жодному з висновків розслідування не зазначено, яка вина, ступінь вини, дата, час вчинення дисциплінарного проступку Турінським О.В. було встановлено. Тобто Міністерство оборони порушило порядок притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності, внаслідок такого порушення не було проведено об'єктивного службового розслідування", – заявила адвокатка Оксана Добродій.

Фото: Суспільне Рівне

Справу розглядали у Рівному, бо Олександр Турінський прописаний в місті Острог Рівненського району. Там мешкає його мати, пояснив він.

"Я сьогодні взиваю до ваших чеснот з єдиною метою – захистіть мою честь, честь, яка надана мені з моменту мого народження вільним українцем, і яку я беріг все своє життя. Всі свої шкільні роки до моменту прийняття мною свідомого рішення стати захисником батьківщини. Я не схибив з цього напрямку, а пан Таран спробував забрати в мене те, що не забрав ворог навіть в боях, він спробував розтоптати мою честь", – звернувся до суду позивач Олександр Турінський.

Фото: Суспільне Рівне

Суддя Рівненського окружного адміністративного суду Наталія Друзенко озвучила вирок:

"Розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Турінського О.В до Міністерства оборони, Харківського національного університету повітряних сил, міністра оборони України, ВЧ А 0201 про визнання протиправним пунктів наказів, поновлення на службі...відмовити повністю".

Фото: Суспільне Рівне

Рішення суду набере сили після закінчення строку подання апеляцій учасниками справи. Олександр Турінський заявив, що подаватиме апеляцію.

Що відомо

В авіакатастрофі військового Ан-26 25 вересня загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 офіцерів, члени екіпажу. Вижив курсант В'ячеслав Золочевський.

Після катастрофи в університеті повідомляли Суспільному, що до кінця розслідування події від виконання обов'язків відсторонили близько 15 військовослужбовців, зокрема тих, хто в день катастрофи керував польотами.

7 жовтня голова держкомісії заявив про "наявність грубих порушень" в організації польотів у Чугуєві. Наступного дня він закликав не допустити політизації процесу.

23 жовтня 2020-го у Міноборони повідомили, що генерал-майор Олександр Турінський відсторонений від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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